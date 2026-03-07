「すごい再会」はるな愛、“びっくりする出会い”を報告！「すてきなエピソード」「運命ですね」
タレントのはるな愛さんは3月6日、自身のInstagramを更新。“びっくりする出会い”を報告し、反響を呼んでいます。
【写真】はるな愛、“びっくりする出会い”を報告！
この投稿にファンからは、「素晴らしい出会いですね お二人ともかわいいです」「すてきなエピソード」「写真が残ってるのがいいですね」「スゴイっっ！縁ですね〜」「運命ですね」「二人ともキラキラ輝いていますね」「15年前の素晴らしい行動と15年後のすてきな再会！」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「スゴイっっ！縁ですね〜」はるなさんは「びっくりする出会い！私が東日本大震災の時に渋谷で募金してたら19歳の彼女が寄付していただいて。写真撮った1枚。今Netflixに勤めていて再会！すごい再会 うれしくて。月日を感じました」とつづり、当時の写真を公開しました。募金箱を持ったはるなさんと女性のツーショットで、思いがけない縁を感じる1枚。時を経ての再会に、心が温かくなりますね。
「みんな良い笑顔」はるなさんは同日の投稿で、「#thisisi ご飯会久しぶりにみんなに会えてうれしかったぁ」とつづり、共演者との集合ショットを公開。コメントでは、「家族のシーンでは泣きっぱなしでした」「大好きな映画です 皆さん感動をありがとう」「みんな良い笑顔」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
