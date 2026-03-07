韓国戦に「3番・中堅」で先発出場

■日本 ー 韓国（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の鈴木誠也外野手（カブス）が7日、東京ドームで行われた「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次リーグC組の韓国戦に「3番・中堅」で先発出場。初回、1死二塁の場面で本塁打を放った。鈴木の一発に超満員の東京ドームが大歓声に包まれた。

3点を追う初回、二塁に大谷翔平投手を置いた場面で打席に入った鈴木は、6球目のツーシームを捉えると打球は右中間スタンドに飛び込んだ。打球速度168.6キロ、飛距離117.6メートルの2ランで反撃の狼煙を上げた。

6日のチャイニーズ・タイペイ戦では1安打1四球でコールド勝利に貢献。前回のWBCでは直前に左脇腹を痛めて無念の辞退となったが、3日に行われた阪神との強化試合では飛距離130.8メートルの特大弾を放つなど、順調な仕上がりを見せていた。

チャイニーズ・タイペイに勝利した侍ジャパンは、この日の韓国戦に勝てば1次ラウンド突破に大きく近づく。韓国戦以降は、8日にオーストラリア、10日にチェコとの対戦が控えている。（Full-Count編集部）