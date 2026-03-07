◇RIZIN.52（2026年3月7日 有明アリーナ）

格闘技イベント「RIZIN」は7日、26年開幕戦となる「RIZIN.52」を有明アリーナで開催。メインイベントで秋元強真（JTT）が元ベラトール世界バンタム級王者のパッチー・ミックス（米国）に2RTKO勝利。10代最後の日を最高な形で締めくくった。

19歳が世界の強豪を圧倒した。1R開始早々から速いジャブでミックスを圧倒した。ラウンド終盤には強烈な左パンチでダウンを奪うと、鉄槌やサッカーボールキックを放ったがゴングに逃げられた。2Rに決着をつけた。ワンツーアッパーでダウンを奪うと、サッカーボールキックでTKO勝利を飾った。会場は大熱狂した。

試合後には「今回の相手は強くて正直怖かったんですけど、最高の日に最高の舞台で勝ててよかったです」と安どの表情。「この先の10年のRIZINを背負っていきます」と宣言した。

ネットでは「ヤバいだろ！」「勢いが止まらない」「次世代のヒーロー」「化け物誕生」「世界の強豪に完勝」「恐るべし超新星！」などの声が上がった。