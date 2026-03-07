◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ー韓国（2026年3月7日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は韓国と対戦。「3番・中堅」で出場した鈴木誠也外野手（31＝カブス）が3点を先制された直後に、逆襲の2ランを放った。

先発左腕・菊地雄星が初回にまさかの3失点。東京ドームが異様なムードに包まれた初回1死二塁だった。四球で出塁した大谷を二塁に置いて打席に立った鈴木は、相手先発右腕・高永表（コ・ヨンピョ）が投じた6球目、外角高めのツーシームを逆らわずに振り抜くと、場内の大歓声に押された打球は右翼席に吸い込まれた。

スタンドインを見届けた鈴木は、ド派手なガッツポーズを見せ雄叫び。侍ベンチも興奮気味に鈴木に向かって“お茶たてポーズ”を繰り返した。

韓国応援団の悲鳴とため息、侍ジャパン応援団の絶叫で場内は騒然。SNS上も「誠也さすが！」「ヤバいヤバイヤバイ！」「鳥肌！！」「3失点直後の2ランはでかい！」「しびれる日韓戦久しぶりや」「誠也の雄叫びに涙が出た」など興奮気味のコメントであふれた。