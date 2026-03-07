グラミー受賞バッド・バニー初来日 Spotifyスペシャルライブでファン熱狂
プエルトリコ出身のシンガー／ラッパーのバッド・バニーが出演するライブイベント『Spotify Presents Billions Club Live with Bad Bunny』が7日、千葉・JPFドーム（TIPSTAR DOME CHIBA）で開催された。バッド・バニーにとって今回が初来日公演となった。
本イベントは、音楽ストリーミングサービスSpotifyが展開するライブ企画『Billions Club Live』として実施されたもの。『BILLIONS CLUB』は、Spotifyで10億回以上再生された楽曲を持つアーティストを称えるプログラムで、同イベントはその功績を祝うスペシャルライブとして開催された。バッド・バニーにとってアジア初となる公演でもあり、ダブリンでのエド・シーラン、パリでのマイリー・サイラス、ロサンゼルスでのザ・ウィークエンドによる記念すべき『Billions Club Live』に続く形で実施された。
今回は、Spotify上でバッド・バニーを日常的に聴いているトップリスナーを対象に招待が行われ、会場には選ばれたファンが集結した。
会場は午後6時に開場し、午後7時30分頃にライブがスタート。全席スタンディング形式で行われ、来場者は世界的アーティストによるパフォーマンスを間近で体感した。
バッド・バニーは、今年のグラミー賞で最優秀アルバム賞を受賞したほか、スーパーボウルのハーフタイムショー出演など、近年の音楽シーンを代表する存在として知られている。Spotifyの年間ランキングでも「世界で最も再生されたアーティスト」に選ばれている。
