¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¤¬£·ÆüÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼»þÂå¤Î¶ìÏ«¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÅâÂô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Æ¤Î¤³¤íÅì±Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ê¤É¤ËÏÆÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Í£Ã¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤«¤é¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿ÅâÂô¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤·¤Í¡£¤·¤«¤âËÜÊª¤Î¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¤À¤«¤é¤Í¡£¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î²°¾å¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Á¤ã¤ó¤È»£±Æ¤·¤Æ¡¢²¥¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤¬¡Ö¸À¤¦¤¿¤Ã¤Æ´é¤â½Ð¤µ¤ì¤Ø¤ó´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÁê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ä¤È¡¢ÅâÂô¤Ï¡Ö¤½¤¦ºÇ½é¤Ï¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´¨¤¤Æü¤À¤Ã¤Æ¤Û¤é¡¢£±Ëç¤·¤«Ãå¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£¥â¥¸¥â¥¸·¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¡£¤¢¤ìËÜÅöÇö¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÃæ¤Ë²¿¤âÃå¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç°ìÆü¤ª¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¤Í¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢ÅâÂô¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¤â¤¦´¨¤¤¤«¤é¤ß¤ó¤ÊÆ°¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥Ö¤À¤«¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë½³¤ê¤È¤«¤Ê¤ó¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»ÍÏ»»þÃæÆ°¤¤¤Æ¤ë¤ï¤±¡£´¨¤¤¤«¤é¡£¤è¤¯¤Í¡¢É÷¼Ù¤Ò¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¼ã¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï£²£°ÂåÁ°È¾¤È¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÅâÂô¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Í¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï£±£¶¤Î»þ¤À¤«¤é¡£¤Þ¤À¹â¹»¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤½¤Î»Å»ö¤â¤é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤Î¥Þ¥¹¥¯¤«¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤â¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£