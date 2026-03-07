◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）

侍ジャパンの近藤健介内野手（ソフトバンク）が今大会でチームの打者で初めてのピッチクロック違反を取られた。

「２番・右翼」でスタメン出場。３点を追う初回、先頭の大谷が四球を選んで出塁し無死一塁で迎えた第１打席の初球で、制限時間残り８秒を切るまでに準備が整わず。ピッチクロック違反を取られ、カウントに１ストライクが加算された。

カウント１−１から二ゴロに倒れた。

２月２３日に行われたソフトバンクとの壮行試合（サンマリン宮崎）では、「４番・三塁」で先発出場した阪神・佐藤輝明内野手（２６）が、初回１死一、二塁で残り時間が８秒になるまでに打撃準備を整えることが出来ず、チーム初のピッチクロック違反。１ストライクが宣告されていた。

◆ピッチクロック ＭＬＢでは試合時間の短縮を目的に２３年から実施。現行ルールでは、投手は無走者時は１５秒以内、走者がいる場面では１８秒以内に投球動作に入らなければならず、違反すると投球カウントに１ボールが加えられる仕組み。ＮＰＢでは未導入だが、２４年のプレミア１２では、無走者の場合のみ、２０秒以内というルールで採用された。打者は残り８秒を切るまでに打席準備が整わなければ１ストライクが加算される。