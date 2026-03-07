巨人は７日、オリックスとのオープン戦（京セラ）に０―８と大敗を喫した。２番手で登板した巨人・則本昂大投手（３５）は３回で計６２球を投げ、５安打４失点でマウンドを降りた。

４点ビハインドの４回から２番手でマウンドに上がった則本は、先頭・宗の二塁打で得点圏にランナーを背負うと、杉沢の右前適時打で１点を奪われた。続く５回に福永の犠飛と平沼の左前適時打、６回には来田の中越え適時二塁打を浴び、４失点と振るわぬ投球となった。

先発候補の一人として期待がかかる右腕は「いけない（点数の）取られ方だったので、そこは反省点です」と振り返りつつ「出力がいまひとつ、そこがクリアできればもう１個上にいける」と課題を明確にした。

そんな則本について阿部監督は「打たれ方が反省できる。実績もあるし、バッテリーとして反省して次に生かしてくれれば」と今後の修正に期待を込めた。

シーズンに向けて、妥協は許されない。１３年間在籍した楽天から今年ＦＡで移籍加入した強力右腕は「方向性は間違ってないと思うので、次の登板に向けて準備をして課題をつぶしていくだけ」と開幕を見据えまっすぐ前を向く。

先発ローテーション入りを果たすべく、ベテランの意地を見せつけることはできるか。