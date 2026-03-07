ＷＢＣ韓国代表・イジョンフ外野手（２７＝李政厚）が思わぬ形で注目を集めている。７日の日本戦（東京ドーム）に「３番・中堅」で出場。初回の第１打席は無死一、三塁から左前適時打を放ち、先制点を奪った。

５日のチェコ戦（東京ドーム）では４打数２安打で打率５割をマーク。韓国の主将としてチームをけん引する一方で、試合中に着用する高級ネックレスが話題の中心となっている。

胸元にキラリと光るのは、天然石オニキスを用いた四つ葉のクローバーをモチーフにした「ヴァンクリーフ＆アーペル」の「ヴィンテージ・アルハンブラ１０」。１００万円を超える高級ジュエリーで、英国王室のキャサリン皇太子妃や女優グレース・ケリーらが同ブランドを愛用してきたことでも知られる。

ＳＮＳ上では、日韓両国の野球ファンから「いくらイ・ジョンフでもユニホームに合わせるのはイヤ」「港区女子みたい…」といった辛辣な意見のほか「成金に見える」「ヴァンクリさえつけなければカッコイイ」というやっかみ交じりの声まで噴出。

もちろん甘いマスクとも相まって「顔がド級に良すぎてヴァンクリ似合いすぎじゃん」「（１年で約）１５００万ドル稼いでるんだからやりたいこと全部やって生きればいい」と好意的な声も上がっていた。

サンフランシスコ・ジャイアンツの一員としてメジャーでプレーするイ・ジョンフ。ドジャースのミゲル・ロハス内野手（３７）、フニオール・カミネロ内野手（２２）も異なる色の「ヴィンテージ・アルハンブラ１０」を着用するなど、米国では選手の間でも一定の広がりを見せているが…。

プレーだけでなく、ファッションや端正なルックスでも存在感を放つだけに、賛否の声が集まるのも無理はなさそうだ。