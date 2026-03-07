女優の山口智子（61）が7日放送のbay fm「山口智子 べサメムーチョ」（土曜 後6・00）に出演。「少女心に憧れた」シンガー・ソングライターを明かした。

山口は「私にとって、エキゾチックを感じさせてくれた」と語り、1979年発売の久保田早紀の「異邦人―シルクロードのテーマ―」を流した。

山口は「エキゾチックだよね〜。凄い美しいんだよね、久保田早紀さんってもうちょっと。少女心に憧れたお姉さま。ピアノ弾きながら弾き語って…」と語った。

久保田はデビュー曲となった同曲で140万枚の大ヒットに。現在は本名・久米小百合として、音楽を通じて聖書の教えを人々に広めていく活動を行っている。

山口は「ワッてこの曲を世の中に放って、フワッて…ちょっと姿を消した感がまたそれはそれで素敵なんですよね。残り香のような、余韻がただよって」と言い「中学生くらいだったなって気がしますけど、世界…異国の音楽っていうのを初めて。私、テレビでしか入ってこないから。レコードも何も家にないし、お茶の間のテレビが全てだったから。テレビから流れてくる異国っぽい音楽といえば、久保田早紀さん…」と振り返っていた。