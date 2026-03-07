「ＲＩＺＩＮ．５２」（７日、有明アリーナ）

秋元強真（１９）＝ＪＡＰＡＮ ＴＯＰ ＴＥＡＭ＝が元ベラトールバンタム級王者のパッチー・ミックス（３２）に圧巻の２回ＴＫＯ勝ちを飾った。これでＲＩＺＩＮ５連勝とした。

４連勝中と勢いが止まらない朝倉未来と同門のホープが衝撃的な強さをみせた。

１回から着実にパンチを浴びせていき、プレッシャーをかけていくと、効果的に右のボディーもたたき込み、終盤は打撃畳みかけてダウン。逃げるミックスに膝をたたき込んで、流血させ、ＫＯ寸前まで追い込んだ。ミックスは最後は秋元の膝にしがみついてゴングまで凌ぐ格好となった。

２回も左ストレートでダウンさせ、そのまま畳みかけてレフェリーストップ。歓喜の雄たけびを上げた。圧倒的な強さに１万３３０７人が集まった会場は騒然となった。

勝利者インタビューでは「今回の相手は強くて、日本人誰も勝ったことなかったので、正直怖かったですけど、勝てて最高です。１０代最後の日になるんですけど、もっといい景色みせるんでこれからもよろしくお願いします。この先の１０年、俺がＲＩＺＩＮ背負っていくのでよろしくお願いします」と宣言した。

初のＫＯ負けを喫したミックスもマイクを握り「素晴らしい相手だった。プロとして３５試合経験がある中で初めてフィニッシュした秋元選手。素晴らしい選手でした」と、脱帽。師匠の朝倉未来は自身のＸを更新し「天才！」と称賛した。