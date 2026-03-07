フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が７日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは「黄金コンビ」。強豪・ＰＬ学園時代からの先輩、後輩にしてプロ野球・楽天ではともに監督を務めた共通点がある平石洋介氏、今江敏晃氏のコンビが登場した。

平石氏、今江氏は昨年末に放送された同番組「プロ野球 名？迷？コンビ」で共演した。同放送で今江氏は「ＰＬで先輩は神様。中でも平石さんは、松坂大輔さん擁する横浜高校と伝説的な試合をされた時のキャプテンなんで。もう大尊敬しています」と述懐。平石氏へのリスペクトを明かしつつも「レギュラーではないのにキャプテンやられたのが本当にスゴい。人望でキャプテンやられた平石さんが…」などと激しくイジり続けたことが話題になった。

平石氏は「さすが『ジャンク−』やなと…。うめちゃくちゃ反響ありました。『めっちゃ良かった！』っていう反面、大多数の方から『今江ヤバない？』『今江、あれアリなん…？』とか、よく言われるんですよ」とＯＢ間で大きな波紋を呼んでいるという。

つづけて平石氏は「しかも去年ぐらいから。ちょっとずつ慣れてきたのか。メールに、たまに『平石』とかってね…」と今江氏からのメールに自身を呼び捨てにしているものがあったと明かし、浜田を笑わせた。

今江氏が「それはたまたまです！」と釈明すると、浜田は「たまたまで呼び捨てになる？」と苦笑。平石氏も「変換で『平石』で、もう（自動的に）『さん』付くじゃないですか！たぶん、普段から『平石』ってやってるんですよ。何回も平石って今江からメールが入ってくる！」と訴えた。

今江氏は「浜田さん、聞いてください…。（昨年末放送の）前回で、初めてこのコンビで出させていだいた。テレビ局の方から『誰かいい人いないか？』って言われたんです。そうしたときに『平石さんいいな』と思って誘ったわけですよね。（平石氏は）僕のおかげで出られてる」と主張した。

平石氏が「いや、確かに…。こうやって仕事いただくようになってるんです…」と素直に感心すると今江氏も爆笑。浜田は「何を言うてんねん！まあ、まあ…。仲良くやってくれてるからそれでいいんですけど…」と２人の関係性に目を細めていた。