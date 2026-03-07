3月6日、第6回WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の初戦を迎えた侍ジャパン。今回は大谷翔平を筆頭に、代表史上最多となる9名のメジャー組が参戦。盤石の布陣を敷いて臨んだ1次ラウンド初戦の台湾戦（東京ドーム）に、日本中の注目が集まった。

試合の模様は19時から、動画配信サービス「Netflix」によるライブ配信と、ニッポン放送のラジオ放送で生中継された。しかし、映像についてはNetflixが国内独占配信権を取得したことにより、従来の地上波放送は一切なし。この大きな変化を知らない世代からは、戸惑いの声が相次いだ。

「一般ユーザーの親世代のみならず、著名人からも、そうした声があがっています。俳優の三田村邦彦さん（72）は6日、Xで《WBC地上波の放送がない！》と一言。

また、アカペラグループ『RAG FAIR（ラグフェア）』の土屋礼央さんも、同日、自身のXを更新。《79歳の父親から電話。『WBCは何チャンネルでやってるの？』Netflixでしか見られないよと伝えると『初めて知った！それはどうやってみるの？』と驚いてた》

と、戸惑う父親とのやり取りを紹介。その上で《こういう人、沢山いそうだね》とつづりました」（スポーツ紙記者）

これには共感する人も多かったようで、土屋氏のポストは7日現時点で100万回を超えるインプレッションを記録。コメント欄には

《一人暮らし79歳母に同じ質問されました ネトフリ繋げてあげたかったけど母の自宅にはWi-Fi環境がないため諦めてもらいました ラジオ聴いてるみたいです》

《92歳のうちのおじいちゃんも同じ事聞いてきたよ「Netflixしか観れんよ」と伝えてもNetflixが聞き取れんくて声が枯れました お年寄りには過酷な時代ですわ》

など、土屋の危惧した通りの報告が、多数のユーザーから寄せられている。

「お昼のワイドショーなどでWBCの情報をバンバン流しているだけに、地上波でも中継があると思っていた人が多いのでしょう。とはいえ、X上には《少数派ですが…ここ福井の片田舎ではテレ朝系もTBS系も映らないため「今回は観られる！」と喜んでいる人が多いのです 「一部の地域」がある事をお忘れなくです（前回は全く見れなかったから）」という声も見られ、地上波ではなくなったからこそ観られると喜ぶ人も一部にはいるようです。

ただ、一般的に、高齢世代はうまくネットを使いこなせないケースが多いですし、ラジオでも中継しているとはいえ、映像で大谷選手の活躍を楽しみにしていた人には、少し気の毒ですよね。

今回のNetflixの独占放送は、若者世代に野球を伝えるという意味では成功しているのかもしれませんが、“置き去り”にされている人がいることを忘れてはなりません」（同前）

せっかくなら、全国民が楽しめる状態にしてほしいものだが……。