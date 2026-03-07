ＦＣ東京、初先発の２３歳ＣＢ大森理生が完封に貢献「チャンスをつかみたいと。まだ入り口」…４年間Ｊ２経験で成長

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第５節 ＦＣ東京３―０横浜ＦＭ（７日・ＭＵＦＧ国立）

ＦＣ東京がＦＷ長倉幹樹、ＭＦ佐藤龍之介、ＦＷマルセロヒアンの得点で２試合ぶり勝利を挙げ、勝ち点を１０に伸ばし、３位に浮上した。守っては今季５試合目で初の無失点となった。

＊ ＊ ＊

今季初先発した２３歳の１８６センチの長身センターバック、ＤＦ大森理生（りお）が完封勝利に貢献した。ＤＦ稲村の欠場などで巡ってきた出場チャンスを生かした。「周りの選手が気をつかってやってくれて、自分はすごくやりやすかった。チャンスが来た時にはしっかりつかみたいと思っていたので、（これが）まだ入り口。チームの結果が自分の結果にもつながるポジションなので、そこは追い続けていきたい」と今後に向けても意欲をにじませた。

大森はＦＣ東京の下部組織出身でプロ２年目の２２年から昨季まで琉球、大宮、いわき、今治（いずれもＪ２）に育成型期限付き移籍で、経験を積み、今季チームに復帰した。Ｊ２で通算１０２試合に出場した。「いろいろなスタイルのサッカーを吸収できたのが大きい。ゼロで終わるのは自分の力だけではないが、危ない時間を察知できる能力は試合経験で詰めたかなと思っている」と成長につながった経験を振り返った。