ちゃんみな、盟友・西洸人 (INI)とのコラボ曲「Let you go feat HIROTO (INI)」を3/8配信リリース
ちゃんみなが、10周年イヤーのスタートを飾る新曲「Let you go feat. HIROTO (INI)」を3月8日0時より配信開始することを発表した。
今作は、ちゃんみなのキャリア初期からバックダンサーとして共に時間をすごし、ちゃんみなの代表曲のひとつでもある「Angel」のMVでの共演など関係性の深い西洸人(INI)とのコラボレーション楽曲となる。
2017年の3月8日にアルバム「未成年」をリリースしたちゃんみな。3月8日は彼女にとって周年イヤーのスタートとなる日だ。
ちゃんみなと西洸人は、チーム全員が家族のような関係だったと互いに語るほどの関係性で同じ時間を過ごした。彼がアーティストの道を進むと決めたことで、互いに思いやりながらも離れなくてはならなかった、その時の経験が背景ににじんだ一曲が「Let you go feat. HIROTO (INI)」となっている。
楽曲は静謐でいてアグレッシブなギターサウンドとビートに載せてエモーショナルに展開される。以前はシンガーとダンサーという関係性だった2人が、ともにアーティストとして大きく成長し、マイクを分け合い思いのたけを歌いあげる構成に胸が締め付けられる作品に仕上がっている。
■ちゃんみな 「Let you go feat. HIROTO (INI)」
2026年3月8日(日) 0:00〜配信開始
https://nolabel.lnk.to/Letyougo
