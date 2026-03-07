RIKACO、長男顔出し「31歳 立派になりました」次男27歳の誕生日祝福動画に反響「似てる」「憧れ」
【モデルプレス＝2026/03/07】タレントのRIKACOが3月7日、自身のInstagramを更新。息子との思い出ショットを公開し、反響が集まっている。
【写真】59歳タレント「似てる」31歳長男顔出し
RIKACOは「次男27歳の誕生日」とつづり、「最高に嬉しい日に感謝息子の誕生日って何年たってもなんか出産を思いだす！私は君にずっと寄り添って何があっても君を守る約束をお腹の中にいる時からしたんだよ！誰が何と言おうと、私がいるから君は大丈夫ってずっと思ってるよ」などと祝福のコメントを、バースデーケーキの写真とともに動画にて投稿。俳優の渡部樹也、渡部蓮と長男次男ともに俳優業の他にも多方面で活躍する息子達へ愛情溢れるメッセージを公開した。
さらに「お隣は長男。こちら31歳 立派になりました。とにかく私達はいつも励ましあいやって来たから結束は硬い！最強！シングルマザーって実は幸せなんだよなーって私は思います」と立派に成長した樹也とのショットも披露している。
この投稿に「我が子は何歳になっても可愛いですね」「素敵な写真」「最高の思い出」「似てる」「イケメン」「息子さんへの思いに泣けた」「憧れ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆RIKACO、息子たちへの愛情溢れる動画投稿
◆RIKACOの動画に反響
