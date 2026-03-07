菊地姫奈、ウルフカットで劇的イメチェン「かっこよすぎ」「最強に似合う」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/07】モデルで女優の菊地姫奈が3月7日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】21歳美人女優「最強に似合う」雰囲気ガラリのウルフヘア姿
菊地は「レイヤー入れたらウルフカットになったよ〜！」と報告し、新しい髪型を公開。これまでの胸の辺りまで綺麗に伸びていた黒髪を鎖骨の辺りまでの長さに切り、ミディアムヘアにイメージチェンジしており、レイヤーを入れたウルフカットになっている。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎ」「最強に似合う」「雰囲気変わった」「似合ってる」「ウルフカット可愛い」「イメチェン大成功」「魅力的」「真似したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆菊地姫奈、イメチェン姿を公開
◆菊地姫奈の投稿に反響
