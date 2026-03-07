◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）

侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が７日、ＷＢＣ１次ラウンド２戦目となる韓国戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。前日のヒーローが初回先頭の第１打席に向かうと、球場中から大歓声が送られた。

韓国先発は右横手投げのゴ・ヨンピョ。カウント３―１からの５球目、１３８キロの内角ツーシームを見極めて四球で出塁した。１死二塁から同学年の鈴木誠也（カブス）の２ランで生還し、１点差に迫った。

今大会初戦となった６日の台湾戦。１番・大谷はプレーボール直後の初球を右翼線二塁打とし、北山考案の「お茶たてポーズ」を披露すると、０―０の２回１死満塁で迎えた第２打席では先制の満塁本塁打。さらに打者一巡で回ってきた第３打席でも右前適時打を放ち、主要大会では日本代表史上最多の１イニング５打点を挙げた。３安打５打点でお立ち台に上がり、「良いスタートが切れた。応援のお陰だと思います。早く帰ってたくさん寝て、明日に備えたい」とらしいセリフを並べていた。

この日の試合前には異例の２日連続フリー打撃を実施した。２６スイングで５本のサク越え。右中間のビジョンを越える推定１５０メートル弾もあった。シーズン中の試合前は屋内で調整することがほとんどで、試合当日にフリー打撃を行うのは６日が約３年ぶりだった。今月２、３日の強化試合では計５打数無安打に終わったが、さすがの調整能力を見せた大谷。侍ジャパンではこの日まで強化試合を含めて１６試合に出場してきたが、２試合連発は意外にもなく、韓国戦でのアーチもない。ダブルで初となる一発に期待がかかる。

侍の先発はエンゼルス・菊池雄星投手（３４）。大谷にとっては花巻東高（岩手）の先輩だ。ＭＬＢのオールスターでは同じユニホームを着た経験があるが、チームメートとして公式戦で共闘するのは初めて。大谷は菊池について「他の選手と違って特別な気持ちもあります」と話したこともある。初代表の“オールドルーキー”を早い段階で援護したい。