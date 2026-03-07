読売テレビの佐藤佳奈アナウンサー(29)が6日、自身のインスタグラムを更新し、警察官の制服姿を公開した。



【写真】きりりと敬礼 これは逮捕されたいっ

「大阪府南警察署で一日警察署長を務めさせていただきました」と画像を掲載。制服に「一日警察署長」のたすきといういでたち。笑顔で敬礼している。「4月から、道路交通法が改正され、自転車にも交通反則通報制度（いわゆる青切符）が適用されます。」と注意点を強調した。



さらに「自転車は免許もいらず、小さい頃から気軽に乗っているものではありますが、『これくらい』という気の緩みが死亡事故など大きな事故に繋がることもあります。」と呼びかけ。「私自身、自転車にはほぼ毎日乗るので、今一度交通安全ルールを確認して気をつけて生活しようと改めて感じました!警察庁のHPで『自転車ルールブック』が公開されているので、不安な方はぜひこの機会に一度確認してみてください!」と伝えた。



フォロワーからは「さかな署長 かわいい よく似合う」「かなちゃん なんか教科書に出てきそうな、婦人警官さんだね!」とニックネーム“さかな”での呼びかけも。「何をやっても素敵です」「私を逮捕してください」「何着てもお似合いですね」と願望込みの賛辞も贈られていた。



（よろず～ニュース編集部）