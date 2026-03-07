ボートレース江戸川の「第25回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯」が7日に開幕した。

初日は1〜3号艇で計11勝。スロー勢が圧倒したが唯一、8Rの菊池宏志（33＝山口）がダッシュ戦で白星を挙げた。最アウトの6コースからスリット後にグイグイ伸ばすと、あっという間に内側の5人を全て捲り切って、不利な大外枠を克服した。

「実は恥ずかしい話、選手になって6コースから勝ったのは初めてなんです。だからうれしいですね」。現代のボートレースは大外から勝つ難易度が増している。2015年5月23日の下関でデビューして10年10カ月。ようやく挙げた大外からの金星に笑顔が弾んだ。

「以前、先輩の森野正弘さんに教えてもらったチルト1.5度ベースの調整で伸びました。前半（2R、2コースから2着）から展示タイムも出ていましたから。その分、ターン回りは乗れない。後ろの方で競ったら厳しそうです」

コンビを組む28号機は、2節前のG1戦（70周年記念）で湯川浩司が優勝戦に1号艇で乗ったエンジン。その時も伸び寄りに仕上がっていたが、菊池も湯川に負けない直線のパンチ力を引き出した。

2日目は11R4号艇の1回走り。絶好のカド発進だ。フルダッシュのスタートを決めて捲り切るか。