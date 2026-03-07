野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は７日、東京ドームでの１次ラウンドＣ組で韓国と対戦。

日本の先発、菊池雄星（エンゼルス）が初回にいきなり３点を失った。

先頭の金倒永に三遊間を割られると、ジャーメイ・ジョーンズには中前に、大リーガーの３番、李政厚にも左前に運ばれ、まさかの３連打でアウトを１つも取れないまま、わずか５球で先制点を献上。その後二死をとって落ち着いたかに思われたが、二死一、二塁で６番の文保景に左中間２点適時打を許してまさかの３失点となった。

三回にも２安打を許して一死一、三塁のピンチを背負ったが、後続を打ち取り、１次ラウンドの球数制限（６５球）ぎりぎりの６３球でマウンドを降りた。３回を投げて６安打、４三振、無四球の内容だった。

３４歳の菊池は、侍ジャパン初選出で、初めての国際大会での登板となった。花巻東高（岩手）の後輩、大谷翔平（ドジャース）とは学年が３つ違い、チームが異なった日本のプロ野球、大リーグを通じて、公式戦で２人が同じユニホームを着るのも今回が初めてだ。

今月２日の強化試合、オリックス戦で先発して初回に３失点したが二回以降は立ち直って４回を投げ切った。その試合後に「ストライクゾーンで勝負できたし、球自体は良かったので配球とかで工夫できる」と話していたが、その菊池の出鼻をくじく韓国の積極的な打撃が光った。（デジタル編集部）