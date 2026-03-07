シンガーソングライターのmiwa(35)が7日、自身のSNSで個人事務所を設立し、独立することを発表した。前所属のトライストーン・エンタテイメントとは業務提携になる。年度末を迎え、芸能界では独立、事務所退所などの報告が相次いでいる。

miwaは「この度所属事務所の株式会社トライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所であるSALiNa株式会社から新たな形で活動していくことになりました」と報告。「今後はトライストーン・エンタテイメントと業務提携という形でサポートをいただきながら活動してまいります」と説明した。

「昨年デビュー15周年を迎え、もう一度原点の気持ちを思い出し、自分自身で活動の方向を見つめながら、“miwa物語 第二章”を始めるつもりでがんばりたいと思いました。これからの物語も、初心を大切にしながら、応援してくださるファンの皆さんと一緒に紡いでいきたいと思います」と意気込みをつづった。

2月28日には嵐の大野智が5月末をもって「STARTO ENTERTAINMENT」を退所することを発表した。また、芸能事務所「円企画」は、俳優の橋爪功が、2月28日をもって退所したと発表した。

ものまねタレントで歌手の松浦航大は3月1日、所属事務所「ビクターミュージックアーツ株式会社」を2月末をもって退社したことを報告した。今後はフリーで活動する。

5日には元宝塚歌劇団で女優の檀れいが自身のインスタグラムを更新し、所属事務所「太田プロダクション」を退所し、独立することを発表した。