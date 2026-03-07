女子１５００メートル、５０００メートル日本記録保持者の田中希実（ニューバランス）が７日、名古屋市内で行われたトークショーに登壇し、８日の名古屋ウィメンズマラソン（バンテリンドームナゴヤ発着）で自身初のペースメーカー（ＰＭ）に挑戦する心境を語った。

最も設定ペースが速い２時間２０分狙いの第１ＰＭとして、１５キロ地点まで走る予定の田中は「トラック種目ではちょくちょく（ＰＭを）させていただいたが、ロードレースでは初めて。緊張している部分がある」と、率直な思いを明かした。

マラソンのＰＭを引き受けた理由について、田中は読売新聞の取材に対し、「明確な目的があるというわけではない」と強調。「今までやったことがないことをすることで『こういうことがしたいな』というのが出てくる、次の一歩への足掛かりみたいな位置付け。トラックのヒントになるかもしれないし、逆にマラソンやロードに興味が出るかもしれない。走ってみないと分からない」と語った。

主に１５００〜５０００メートルの中長距離種目を主戦場としてきた田中は「（ロードで）自分でペースをコントロールしながら走るという感覚だと、５キロぐらいまでしかイメージできない。ちょっと楽しみな気持ちもある」と、未知への挑戦に期待を膨らませていた。