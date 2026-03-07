【AFC女子アジアカップ2026】インド女子代表 vs 日本女子代表（日本時間3月7日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）

【映像】驚愕！長谷川唯の「神トラップ」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は3月7日、オーストラリアで開催されている「AFC女子アジアカップ2026」のグループステージ第2戦でチインド女子代表と対戦。日本時間20時のキックオフを前にスタメンが発表された。

2大会ぶりの優勝と2027年ワールドカップ出場権（上位6チーム）を目指しているなでしこジャパンは、第1節にチャイニーズ・タイペイ女子代表を2−0で撃破。迎えたインドとの第2節は中2日の過密日程ということもあり、ニルス・ニールセン監督はスタメン9人を変更してきた。

守備陣は総入れ替え、初戦で先制点を奪った谷川萌々子もベンチスタートとなり、2試合連続スタメンはキャプテンの長谷川唯、エースの田中美南だけとなった。山本柚月と千葉玲海菜は本来ウイングだが、現政権ではSBでも試されており、どちらかがSBに入ると見られる。なお、初戦でベンチ入りしていたDF石川璃音（エヴァートン）は、コンディション不良か、この試合ではベンチからも外れている。

【スタメン】

▼GK

12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）

▼DF

4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）

6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）

21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

25 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）

▼MF

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）

▼FW

8 清家貴子（ブライトン／イングランド）

11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ→海外移籍予定）



【ベンチスタート】

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）

3 南萌華（ブライトン／イングランド）

5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

9 植木理子（ウェストハム／イングランド）

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）

19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）

26 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

