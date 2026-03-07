【速報】なでしこジャパン、インド戦のスタメン発表！初戦から9人変更の大胆ターンオーバーに…長谷川唯や谷川萌々子は？【女子アジアカップ】
【AFC女子アジアカップ2026】インド女子代表 vs 日本女子代表（日本時間3月7日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）
なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は3月7日、オーストラリアで開催されている「AFC女子アジアカップ2026」のグループステージ第2戦でチインド女子代表と対戦。日本時間20時のキックオフを前にスタメンが発表された。
2大会ぶりの優勝と2027年ワールドカップ出場権（上位6チーム）を目指しているなでしこジャパンは、第1節にチャイニーズ・タイペイ女子代表を2−0で撃破。迎えたインドとの第2節は中2日の過密日程ということもあり、ニルス・ニールセン監督はスタメン9人を変更してきた。
守備陣は総入れ替え、初戦で先制点を奪った谷川萌々子もベンチスタートとなり、2試合連続スタメンはキャプテンの長谷川唯、エースの田中美南だけとなった。山本柚月と千葉玲海菜は本来ウイングだが、現政権ではSBでも試されており、どちらかがSBに入ると見られる。なお、初戦でベンチ入りしていたDF石川璃音（エヴァートン）は、コンディション不良か、この試合ではベンチからも外れている。
【スタメン】
▼GK
12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）
▼DF
4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）
6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）
21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
25 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）
▼MF
7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）
▼FW
8 清家貴子（ブライトン／イングランド）
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ→海外移籍予定）
【ベンチスタート】
1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）
3 南萌華（ブライトン／イングランド）
5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
9 植木理子（ウェストハム／イングランド）
10 長野風花（リヴァプール／イングランド）
13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）
19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）
24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）
26 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）
（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）