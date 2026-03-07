「かなり替えてきましたね」先発９人入れ替え！ インド戦に臨むなでしこJスタメンにファン注目「がんばれ長谷川!!」「成宮や松窪の早めの投入も頼む」【女子アジア杯】
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、現地３月７日にオーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第２節で、インドと対戦する。
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
12 平尾知佳(GK)
４ 熊谷紗希
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
８ 清家貴子
11 田中美南
14 長谷川唯(C)
16 山本柚月
18 林穂之香
21 守屋都弥
25 千葉玲海菜
初戦の台湾戦（２−０）から９人が変更。このラインナップにネット上では「平尾さんスタメン！」「TOしてきたか」「かなりメンバーを替えてきましたね」「がんばれ長谷川!!」「さぁ、やってやろうぜ！」「浜野まいか選手はベンチスタート 後半に期待」「成宮や松窪の早めの投入も頼む」といった声があがっている。
試合は日本人で20時にキックオフ予定だ。控えメンバーは以下のとおり。
１ 山下杏也加(GK)
23 大熊茜(GK)
２ 清水梨紗
３ 南萌華
５ 高橋はな
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
15 藤野あおば
17 浜野まいか
19 谷川萌々子
20 松窪真心
24 成宮唯
26 土方麻椰
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
