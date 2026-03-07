2026年3月8日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月8日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
買い物運が良好。アジア雑貨店に寄ると掘り出し物がありそう。
クヨクヨしても始まらない1日。開き直りがツキを呼びそう。
しゃれた雰囲気の映画やDVDが吉。ファッションの参考にしてみて。
不機嫌そうな表情は誤解のもとに。常に笑顔を意識しよう。
お金のやりとりで人に迷惑をかけそう。計算ミスに注意！
将来の経済計画を考える吉日。保険や積み立ての検討を。
得意分野を強くアピールしてみて。活躍のチャンスが到来！
人脈を拡大できそう。人とのパイプ役を引き受けてみて。
グループレジャーが楽しい日。誰とでも仲よくなれそう。
夢を実現させるために行動開始を。講座を受けると◎。
何事も遊び感覚でやるとうまくいく日。強気でトライしよう。
活躍できる快調日。ただし願った道とは別の道に進む可能性も。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
買い物運が良好。アジア雑貨店に寄ると掘り出し物がありそう。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
クヨクヨしても始まらない1日。開き直りがツキを呼びそう。
10位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
しゃれた雰囲気の映画やDVDが吉。ファッションの参考にしてみて。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
不機嫌そうな表情は誤解のもとに。常に笑顔を意識しよう。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
お金のやりとりで人に迷惑をかけそう。計算ミスに注意！
7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
将来の経済計画を考える吉日。保険や積み立ての検討を。
6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
得意分野を強くアピールしてみて。活躍のチャンスが到来！
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
人脈を拡大できそう。人とのパイプ役を引き受けてみて。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
グループレジャーが楽しい日。誰とでも仲よくなれそう。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
夢を実現させるために行動開始を。講座を受けると◎。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
何事も遊び感覚でやるとうまくいく日。強気でトライしよう。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
活躍できる快調日。ただし願った道とは別の道に進む可能性も。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)