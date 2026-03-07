今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年3月8日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月8日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


買い物運が良好。アジア雑貨店に寄ると掘り出し物がありそう。

11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


クヨクヨしても始まらない1日。開き直りがツキを呼びそう。

10位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


しゃれた雰囲気の映画やDVDが吉。ファッションの参考にしてみて。

9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


不機嫌そうな表情は誤解のもとに。常に笑顔を意識しよう。

8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


お金のやりとりで人に迷惑をかけそう。計算ミスに注意！

7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


将来の経済計画を考える吉日。保険や積み立ての検討を。

6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


得意分野を強くアピールしてみて。活躍のチャンスが到来！

5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


人脈を拡大できそう。人とのパイプ役を引き受けてみて。

4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


グループレジャーが楽しい日。誰とでも仲よくなれそう。

3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


夢を実現させるために行動開始を。講座を受けると◎。

2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


何事も遊び感覚でやるとうまくいく日。強気でトライしよう。

1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


活躍できる快調日。ただし願った道とは別の道に進む可能性も。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)