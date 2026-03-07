◇RIZIN.52（2026年3月7日 有明アリーナ）

格闘技イベント「RIZIN」は7日、26年開幕戦となる「RIZIN.52」を有明アリーナで開催。メインイベントで秋元強真（JTT）が元ベラトール世界バンタム級王者のパッチー・ミックス（米国）に勝利。10代最後の日を最高な形で締めくくった。

19歳が世界の強豪を圧倒した。1R開始早々から速いジャブでミックスを圧倒した。ラウンド終盤には強烈な左パンチでダウンを奪うと、鉄槌やサッカーボールキックを放ったがゴングに逃げられた。2Rに決着をつけた。ワンツーアッパーでダウンを奪うと、サッカーボールキックでTKO勝利を飾った。会場は大熱狂した。

試合後には「今回の相手は強くて正直怖かったんですけど、最高の日に最高の舞台で勝ててよかったです」と安どの表情。「この先の10年のRIZINを背負っていきます」と宣言した。

秋元は25年無傷の4連勝を飾って、26年開幕戦のメインに抜擢された。対戦相手は元ベラトール王者と激突。対してミックスは元ベラトール王者の強豪。UFCにも参戦していたが、2連敗で契約解除。RIZIN参戦を決意した。

試合決定会見で秋元は「3月7日が自分、10代最後の日になるんですけれど（8日が誕生日）、そういう日にこういういい相手と有明のメインと言うことで、自分自身凄くモチベーションも上がっているし、正直、強いのは分かっているんですけれど、あまりアップセットとは思っていないというか。開幕戦だけでなく2026年もRIZINを盛り上げていくのは俺」と自信満々の言葉を並べた。

さらに前日計量でも「もうホントに覚悟も決まってるのでボコボコにして最高の誕生日を迎えようと思っているので皆さんどうなったも必ず勝ちます」と意気込んでた通り、10代最後の日を最高の勝利を飾った。