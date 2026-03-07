◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ー韓国（2026年3月7日 東京D）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う侍ジャパンは韓国と対戦。先発の菊池雄星投手（34＝エンゼルス）は初回にまさかの3失点となった。

最初で最後のチャンス、と侍ジャパン入りを引き受け、人生で初めて代表のユニホームに袖を通した。2日の強化試合オリックス戦（京セラD）では4回6安打3失点（自責点2）ながら尻上がりに調子を上げ、そこから中4日。1次ラウンドの大一番となる日韓戦のマウンドを託された。

しかし初回。1番・金倒永、2番・ジョーンズ、3番・李政厚にまさかの3連打を浴び、わずか5球で先制点を献上。苦しい立ち上がりとなった。

その後2死一、二塁とするが、6番・文保景に走者一掃の適時二塁打を浴び0―3。マウンド上で天を仰いだ。

東京Dのマウンドは西武からマリナーズに移籍し、イチロー引退試合でメジャーデビューを飾った19年3月21日以来2543日ぶり。前日には登板へ向けて「楽しみですし、良い調整ができてますので全力で尽くすだけかなと思ってます」と意気込みを語っていた。