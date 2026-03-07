ハリセンボン近藤春菜（43）が7日放送の、フジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜午前8時30分）にVTR出演。優香（45）との日光を二人旅をで、芸能界であこがれの人に会えた話をした。

優香がデビュー直後にあこがれていた飯島直子とCMで「ご一緒して」と話し、楽屋にわざわざ飯島訪ねてくれて、声を掛けられた思い出を話した。

優香から芸能界であこがれいる人について「誰かいる？」と聞かれて春菜は「私は中学生のときから好きで、ファンクラブに入っていた」と前置きして「安室奈美恵さんに、中2のときに芸人になりたいって夢を持って、同時に大好きな安室さんに仕事で会えるって根拠のない自信を持っていた」と振り返った。

そして「で、実際、沖縄でお仕事のとき、イベントのパーティー会場みたいなところがあって、そこに行ったら、安室さんも入られて、その時点で私もう震え、っていうか…ヤバいみたいな」と極度の緊張状態であったことを明かした。

そのときのことについて「森三中の黒沢（かずこ）さんと（椿）鬼奴さんがその会場にいて、私が安室さんのファンなのを知ってくれているから…でも、私は震えちゃってるから『私たち見てるフリして、延長戦上の安室さんを見な』って行ってくれて、そっちに移動してくれて（黒沢と鬼奴が）『優しい』と思ったんですけど（安室さんを）見てたら、こっちに向かって来て、えっ、って思って『来る来る来る…』ってなったら、『いつもライブに来てくださってありがとうございます』って言ってくれたんですよ。分かってくれてるんだ、って」と話した。

さらに春菜は「飯島さんもそうですけど、素敵な人、って自ら来てくださる」と感慨にひたっていた。