¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£·Æü¡¢ËèÆüÊüÁ÷¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Î»ö¼Â¾å¤ÎÉõº¿¤¬ÆüËÜ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ¤È¥ª¥Þ¡¼¥óÏÑ¤Î´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤¬»ö¼Â¾å¤ÎÉõº¿¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¾å¾º¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ðÀª¤À¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤µ¤é¤Ê¤ëÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤ÏÀ¯¼£¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤ÎÀ¯¸¢¤Ë°ìÈÖ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¤Í¦¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¾ùÊâ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ë¤«¤é¡¢º£²ó¤â¥¤¥é¥ó¤òÈãÈ½¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ï¤É¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¤½¤Î»Ù±ç¹ñ¤ÎÁ¥¤Ï»ß¤á¤ë¤È¡£¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤ÎÁ¥¤ÏÄÌ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤Í¡¢À¯¼£¤¬¤·¤¿¤¿¤«¤Ë¤º¤ë¸¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÈãÈ½¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÈãÈ½¤·¤Æ¡¢¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ï»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥é¥ó¤È¤â¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢ÀÐÌý¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤«¡Ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ï°ìÀÚÊÆ¹ñ¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡Ö´°Á´¤Ë¥¤¥é¥ó¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ù±ç¹ñ¡¢Æ±»Ö¹ñ¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ï¤À¤«¤é¡¢¸ýÈ¬Ãú¼êÈ¬Ãú¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ë¤Î¤¬³°¸ò¤À¤«¤é¤Í¡£¡Ø¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤è¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¡Ù¤È¡¢ËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£°ÒÀª¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤Î»³Ãæ¿¿¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¸¤ï¤ë¤·¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿´ÇÛ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃæÅì¡¢ÆÃ¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ËÆóËçÀå¡¢»°ËçÀå¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤ÎÌÌÁ°¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤È¤¤¤Æ¡¢¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤È¤Ï¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤³¤ì°¤¤¤È¤³¤Ï°¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤È¤«¤Í¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤â¤¦¾ùÊâ¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤À¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¹ø¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢À¯¼£¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë·ÐºÑ¤ÎÌÌ°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ÎÁ¥¤ò¸î±Ò¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤â¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¡ØÆüËÜ¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÀèÆü´íµ¡»öÂÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¡¢¡ØÂæÏÑ¤¬¹¶¤á¤é¤ì¤¿»þ¤ËÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ°ÒÀª¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¸¤ã¤¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Çµá¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤À¤«¤é°ÒÀª¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¦¤Î¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤Î»þ¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°ÒÀª¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤À¤«¤éÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬¡¢¿®Íê¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¹ñ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥Ø¥³¥Ø¥³¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ìÈÖ¿®Íê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤½¤³¤½¤³¤Ë¡¢°ÒÀª¤è¤¯¸À¤ï¤º¤Ë¤Í¡¢¸ý¤À¤±ÈÖÄ¹¤Ê¤é¤º¤Ë¡Ä¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤â¤¦¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¡Ø¶¶²¼¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÊóÆ»´±¤À¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ê¸À¤ï¤ì¤ë¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£