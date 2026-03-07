5日からWBCが開幕

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム、試合開始午後7時8分）に臨む。今回のWBCは国内放送を「Netflix（ネットフリックス）」が独占配信している。日本にとっては馴染みのない有料放送に賛否の声は少なくないが、「はっきり言ってお得」「安いよね」と納得する声も出始めた。

WBCは5日から開幕。決勝戦までの全47試合をNetflixが独占配信する。地上波では放送されないため、中継を見るには月額制のサブスクリプションサービスへの登録が必要とあり、加入するか悩むファンもいた。それでも、侍ジャパンの試合が6日から始まると「やっぱり入った！」「WBCのためだけに加入」などと“駆け込み需要”の声もあった。

しかしいざNetflixでの視聴してみると、回線が止まることはなく、CMは入るものの残り時間がカウントされており、見やすいといった反応も多い。また、過去にはCS放送などに加入しないと他国の試合を見られなかったが、今回はNetflixに一元化されたことで安堵する声も。

SNS上では「ネトフリ500円コスパ良すぎ」「おかしいでしょ（いい意味で）」」「Netflixって特に高くないからWBC見たい人は始めりゃいいのに」「47試合で500以下は神すぎる」「前なら色々契約しなきゃだったしお得感」「Netflix安いだろ、野球ファンは恵まれてる」「WBC見るために加入したの私の周りだけでも3人もいた。Netflix大勝利」「ビール一杯より安い」「はっきりいってこれで500円以下は異常」と、契約に“賛同”する反応も殺到している。（Full-Count編集部）