◆Ｊ１百年構想リーグ西▽第５節 Ｃ大阪０―０清水（ＰＫ４―２）（７日・ヨドコウ桜スタジアム）

Ｃ大阪が清水をＰＫ戦の末に破り、今季ホーム初勝利を挙げた。

立役者は新加入の元日本代表ＧＫ中村航輔だ。両チームスコアレスで９０分を終え、ＰＫ戦に突入。サポーターの声援を背に中村は、先攻の清水１人目のカピシャーバの左足シュートを自身の左足に当てて阻止。さらに清水４人目の北爪健吾のシュートもコースを読み切りブロック。Ｃ大阪は田中駿汰、ディオン・クールズ、畠中槙之輔、柴山昌也が４人連続で成功した。

勝利を呼んだ好守に、Ｃ大阪のアーサー・パパス監督は「本当に素晴らしいキーパーだ。航輔は必ず止めるから（キッカーたちには）決めれば勝てると伝えていた。航輔のトレーニングを見ていたので信じていた」と、日頃からＰＫ戦に備えていた守護神を称賛。中村も「困難なときほど何ができるのか、選手としての見せどころ。何とかチームのためになりたかった」と、勝利をかみしめた。

また、この日は元日本代表ＭＦ香川真司が今季初のベンチ外。指揮官はその理由について「小さなけが。おそらく長くはならない」と長期離脱は否定した。

連敗を２で止めたＣ大阪。現在、西の暫定７位だが、ここから巻き返す。