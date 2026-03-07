◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）

侍ジャパンの菊池雄星投手（３４）＝エンゼルス＝が７日、１次ラウンド２戦目となる韓国戦に先発。日本代表の一員としては初めての公式戦登板で、初回に１死も奪えずに先取点を奪われた。わずか５球で初失点となった。

１番キム・ドヨンへの初球は１５４キロ直球で空振り。しかし、２球のカーブを左前打とされると、２番ジョーンズには２球目で中前打を浴びて無死一、三塁。３番イ・ジョンフには初球の１５４キロ直球を左前適時打とされた。その後２死までこぎつけたが、２死一、二塁から６番ムン・ボギョンの打球は中堅・鈴木誠也が飛びつくも追いつかず、２点二塁打となった。

菊池は米国でのキャンプを早めに切り上げ、２月２２日から宮崎での侍キャンプに合流した。帰国後初登板となった今月２日の強化試合・オリックス戦（京セラドーム）では初回にいきなり３点を失い、４回６安打３失点だったが、最速１５６キロを計測。４６球で４回を投げ切り、「まだ練習（強化）試合ですから。（捕手の坂本と）カーブを使おうという話をして、それが２回以降うまくいった」と振り返っていた。

今季がメジャー９年目となる左腕はＭＬＢ通算４８勝と実績十分。昨季は自己最多の３３試合に登板し、７勝、１７４奪三振とエース級の力を示した。これまで日の丸とは縁のなかった雄星だが、６日の台湾戦の試合後には「国歌斉唱で鳥肌が立ちましたし、日本代表でプレーできることは特別なことだと改めて感じました」と話していた。日本のために全力で腕を振る。