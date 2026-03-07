◇第6回WBC1次ラウンドC組 韓国ー日本（2026年3月7日 東京D）

韓国は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で日本と対戦。初回に李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27＝ジャイアンツ）が左前に先制タイムリーを放った。

初回、先頭から金倒永（キム・ドヨン）、ジョーンズ（タイガース）の連打で無死一、三塁と先制のチャンスを迎えた。続く李政厚は菊池雄星の初球、154キロの直球を強振。左前にはじき返し、先制タイムリーとした。

その後も2死一、二塁から文保景（ムン・ボギョン）が走者一掃の適時二塁打を放ち、さらに2点を加えた。

5日のチェコ戦を11−4で快勝。1〜4番の打順は変えないオーダーで日本戦にも臨んだ。満塁本塁打を放っていた5番・文保景と2打席連発としていた6番・シャイ・ウィットコム（アストロズ）の打順を入れ替えた。ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）は9番。

過去3大会は初戦に敗れ、苦しい展開の末に1次ラウンドで敗退してきた韓国。今大会、ついに“初戦の呪縛”から解き放たれ、日本に敗れ準優勝だった09年大会以来の1次ラウンド突破を目指す。