◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ー韓国（2026年3月7日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は韓国と対戦した。6日の台湾戦で3安打5打点でチームに勝利を呼んだドジャースの大谷翔平投手（31＝ドジャース）は「1番・DH」で先発出場した。

試合直前には韓国の選手と健闘を称え合う姿があった。センター付近で「9番・二塁」で先発出場の金慧成（キム・ヘソン、ドジャース）、「2番・左翼」で先発出場のジャメイ・ジョーンズ（タイガース）とハグをし、言葉をかわして健闘を誓いあった。ジョーンズはエンゼルス時代の同僚だった。

試合前のフリー打撃では、韓国の選手もストレッチをしながら様子を見守った。3セット目には、右中間の大型ビジョン上の照明付近まで飛ばす推定飛距離150メートルの特大弾を放ち、スタンドからも大歓声が起きた。計26スイングで柵越えは5本だったが、最後に柵越え放った村上とグータッチして終了した際には、場内から大きな拍手を受けた。

勝負はもちろんのこと、各国代表選手と互いにリスペクトの心を持ったシーンだった。