VWの万能ミニバンが“スポーツ仕様”に

フォルクスワーゲンの英国法人は2026年2月4日、定番ミニバン「トランスポーター」にシリーズ最上級となるスポーティ仕様「スポーツライン（Sportline）」を追加すると発表しました。

実用性を重視した商用バンに、走りやデザインの要素を融合させた点が大きな特徴です。

トランスポーターは1949年に初代モデルが登場したフォルクスワーゲンの商用バンです。75年以上にわたり進化を続け、現在では世界中で親しまれるロングセラーモデルとなっています。

初代モデルは「T1」と呼ばれ、ビートルをベースにしたリアエンジン・リア駆動のワンボックスとして誕生しました。当初は商用車として開発されましたが、高い積載性や耐久性、そして用途を選ばない使い勝手の良さから、人を運ぶマイクロバスとしても活躍の場を広げていきます。

このモデルはやがて「Bulli（ブリ）」という愛称で親しまれるようになり、フォルクスワーゲン商用車の象徴的存在へと成長しました。

なお「トランスポーター」という車名が正式に使われるようになったのは、1990年に登場した4代目モデルからで、現行型は7代目にあたります。

現行型トランスポーターは、商用用途を想定した「パネルバン」を中心に、後席を備えた多目的仕様、旅客輸送向けの「クルーバス」、ロングホイールベースを採用した「ダブルキャブ」など、用途に応じた多彩なバリエーションを展開しています。

さらに9人乗り仕様の「カラベル」は、シャトルバスなど旅客輸送向けの上級モデルとして位置付けられています。

フォルクスワーゲン商用車ラインナップは、このトランスポーターを軸に、乗用志向の「マルチバン」、そして電動モデルの「ID.バズ」などが展開されており、いずれも“Bulli”の血統を受け継ぐモデルとして位置付けられています。

現行型トランスポーターはボディサイズも拡大され、標準仕様で全長5050mm×全幅2032mm、ホイールベースは3100mm。約400mm長いロングホイールベース仕様も設定され、積載量は最大9000リットルに達します。

最大積載量や牽引性能も向上しており、まさに“働くクルマ”としての実力を磨き上げています。

インテリアも進化しており、新設計のコクピットはデジタル化。メータークラスターにはディスプレイが採用され、視認性や操作性が向上しました。

USBや12V電源も豊富に用意され、プラグインハイブリッド車やBEVでは230V電源の追加も可能です。

パワートレインはディーゼルエンジン、プラグインハイブリッド、BEVをラインナップ。用途や使用環境に応じて選択できる点も特徴です。

そんな実用性重視のモデルに新たな価値を与える存在として登場したのが、今回発表されたスポーツラインです。

専用デザインのフロント・リアバンパーやサイドスカート、リアスポイラーを装着し、足回りは専用スプリングによって約29mmローダウン。グロスブラック仕上げのグリルやミラーカバー、GTIを彷彿とさせる赤いアクセントラインが精悍な印象を与えます。

足元には19インチ専用アルミホイールを装着し、マトリクスLEDヘッドライトも標準装備。インテリアには赤ステッチ入りエコレザースポーツシートやヒーター付きレザーステアリングを採用するなど、ミニバンながらスポーティな雰囲気を強調しています。

なお英国で発表されたトランスポーター スポーツラインの価格は、ショートホイールベースのパネルバンで5万1105ポンド（約1072万円 ※2026年3月上旬現在）からとなっています。

装備が充実した仕様では約5万3000ポンド台（約1112万円）に達します。

さらに、フォルクスワーゲン バス誕生75周年を記念した限定75台の特別仕様車「スポーツライン75」も設定され、こちらは5万2605ポンド（約1104万円）からと案内されています。

※ ※ ※

このトランスポーター スポーツラインに対してSNSでは、「見てみたい」「こういうミニバンは好みかも」「カッコいい」といった声が見られました。

また、「ID.バズより高いのか」「1000万円超えなのは驚き」といった価格面に注目するコメントもあります。

さらに「ID.バズにもGTI風スポーツラインを出してほしい」といった声もあり、スポーティなバンというコンセプトに興味を示す人も多いようです。

長い歴史を持つトランスポーターは、実用車の枠を超え、デザインや走りも楽しめるモデルへと進化しています。今回のスポーツラインは、その新たな方向性を象徴する1台といえるかもしれません。