CANDY TUNEが、特別企画イベント『CANDY TUNE 3rd Anniversary「浅草 飴やしき」』を5月1日から8日に東京 浅草花やしきにて開催する。

本イベントは、CANDY TUNEのデビュー3周年を記念し、日本最古の遊園地である浅草花やしきで8日間にわたる特別夜間営業にて行われるもの。アトラクションや縁日、フード、装飾に至るまで、園内全体をCANDY TUNEがジャックし、デビュー3周年を遊園地で祝う。

入場口となるメイン看板をくぐると、CANDY TUNEが歌うバースデーソング「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」とともに、3周年を祝うプロジェクション演出やケーキのオブジェがゲストを迎え、7色のアメ型バルーンも登場する。さらに、園内の複数箇所にはメンバーの等身大ビジュアルパネルが設置され、一緒に遊園地に遊びに来ているかのような写真を撮影することが可能だ。また、メンバーの撮り下ろし写真を使用した本イベントオリジナルグッズの販売も決定している。

園内7つのアトラクションでは、アトラクションごとにセレクトされたCANDY TUNEの楽曲がBGMとして流れ、“遊ぶベストアルバム”としてグループの3年間の歩みを振り返る。また、期間中はメンバーによる園内アナウンスと、アトラクションごとの特別アナウンスも。夜の遊園地ならではの雰囲気の中、目でも耳でも楽しめる演出となっている。

加えて、花やしきで365日お祭り気分を楽しめる『マルハナ縁日』や『ゲームプラザ』も、『飴やしき』仕様にチェンジ。ここでしか手に入らない景品も用意されている。

明日3月8日午前10時より、イベントを思う存分楽しめる入園＋アトラクション乗り放題付き前売りチケットが販売開始。さらに前売り限定で、花やしきを満喫するメンバーの姿を撮り下ろしたフォトブック付きチケットも販売される。来場者には入場特典として、CANDY TUNEメンバーの撮り下ろし写真がデザインされたピクチャーチケットと、オリジナル園内MAPをプレゼント。3周年の思い出を形に残せる、特別仕様となっている。

なお、今後も追加企画を順次発表予定。最新情報はCANDY TUNEと浅草花やしきの公式SNSにて確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）