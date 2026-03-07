【ストーカー親にロックオンされた娘】ついに本音が爆発「気持ちわるい！」＜第15話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第15話 娘、キレる！
【編集部コメント】
先生たちも一生懸命ケンシンくんとリカちゃんを離すように促してくれていたのですね。それを振りほどいてもリカちゃんの元へ行ってしまうケンシンくん。しかも抱きつくなんて、リカちゃんからすればものすごくイヤだったことでしょう。我慢しきれずに思いっきり拒絶したらケンシンくんが傷ついてしまった……そんな流れのようです。リカちゃんの今日の行動は、今までの出来事が積もりに積もった末のことです。傷ついたケンシンくんには気の毒ですが、仕方ないのでは……と思ってしまいますよね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
