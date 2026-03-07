昨年覇者・竹田麗央が4差4位で最終日へ 原英莉花16位、渋野日向子は25位
＜ブルーベイLPGA 3日目◇7日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが終了した。連覇がかかる竹田麗央が1イーグル・4バーディ・1ボギーの「67」をマーク。日本勢トップとなるトータル8アンダー・4位タイに浮上した。
古江彩佳とツアーデビュー戦の原英莉花はトータル3アンダー・16位タイ。今季初戦の渋野日向子は2つ伸ばし、トータル2アンダー・25位タイに浮上した。笹生優花はトータル2オーバー・42位タイ。西村優菜と米デビュー戦の櫻井心那はトータル3オーバー・47位タイで3日目を終えた。トータル12アンダー・単独首位にイ・ミヒャン（韓国）。トータル9アンダー・2位タイにチェ・ヘジン（韓国）とリウ・ユ（中国）が続いた。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
