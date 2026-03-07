3月8日は「国際女性デー」です。“防災に女性の視点を”…この動きが各地で広がり形になっています。

東京・原宿で国際女性デーにあわせて開催されたイベント。多くの女性が手に取っていたのは「おりものシート」です。

スタッフ

「災害の時お風呂に入れなかったり。そういった時におりものシートを使うと下着の衛生も保てる」

災害時、下着をこまめに替えられない場合に通気性が良く、普段使いできるおりものシートが役立つことが紹介されていました。

来場者（20代）

「（おりものシートの）知識もなかったし、ふれられてよかった」

■避難所で「仕切りなく着替えられない」

災害のたびに直面するのが、避難所での女性の視点の不足です。

「仕切りがなくて着替えられない」

「生理用品は女性専用の場所で受け取りたい」

これは、実際に避難所で聞かれた女性の声です。内閣府の調査では、全国の市区町村の半分以上で防災・危機管理の部局における女性職員が「ゼロ」であることが明らかになっています。

■都内各地で“女性視点の防災”広がる

こうした中、都内各地では“女性の視点を取り入れた防災”が広がっています。

板橋区では、去年3月末から、地域防災支援課の女性職員が災害時、女性に役立つ情報をSNSで発信。防災を身近なものにしようと職員自ら、動画の内容を考え、編集しているといいます。

品川区でも、区内の備蓄倉庫を訪ねると…

区で想定する避難所への避難者数はおよそ9万人。区は都と連携して3日分の食料や生活用品などを備蓄しています。

「おむつ」は多様なサイズを用意していますが…

品川区防災課職員

「女性プロジェクトの中で意見が出て、新生児用のおむつを新たに導入した」

「防災課女性職員プロジェクトチーム」。区の防災課では職員に女性を増やし、現在、30人のうち9人が女性。避難所生活での女性視点の対策を検討するため、2022年に職員の発案でチームが立ち上がりました。

■「女性特有の物資は同性から配布する」

去年、改定された避難所運営マニュアルには…

「女性特有の物資は同性から配布する」。これは、女性チームの議論から追加された一文だといいます。

さらに…

品川区防災課職員

「授乳ケープと授乳服。避難所で授乳するのはどうするんだろう」

熊本地震で避難所生活を経験した女性職員の意見も参考に、物資を導入しました。

■“女性防災リーダー”育成へ

そして、いま、区が取り組むのは“女性防災リーダーの育成”です。

品川区・森澤恭子区長

「女性の視点、女性も入って避難所運営が実際にできるかどうかが重要。男女ともに認識をして、平時から仕組みをつくっていくことが大事」

区は、今年度から区内に住む女性などを対象に防災リーダーを育成するための講座を開始。女性の力も生かし、地域防災力の向上を目指しています。

