◇RIZIN.52（2026年3月7日 有明アリーナ）

格闘技イベント「RIZIN」は7日、26年開幕戦となる「RIZIN.52」を有明アリーナで開催。セミファイナルでは“IQレスラー”桜庭和志の長男である桜庭大世（サクラバファミリア）がルイス・グスタボ（ブラジル）に2RTKO負けを喫した。世代を超えたリベンジを果たせなかった。

オレンジの学ランにランドセルを背負って入場した桜庭。花道を歩いてリング正面に立つと、自身の入場曲であるCHAGE and ASKAの「YAH YAH YAH」の曲が止まって、父親の入場曲である「SPEED TK RE-MIX」に変わって、リングインした。

試合は、1Rから左のキックを起点に有利に試合を進めた。相手の土俵でもある“打ち合い”でも動じず打ち合った。2Rに衝撃的な結末が待っていた。1Rに続き上手く蹴っていたが、最後はグスタボの踏み込んだ右フックを被弾。鉄槌を浴びてTKO負けを喫した。試合後には涙を流しながらグスタボと抱擁。悔しい涙が止まらないまま退場した。

ネットでは「まだまだ強くなる」、「果敢に攻めて打ち合ってた勇姿には心が震えた」、「臆さず前に出て良い戦いだった！」、「ワクワクをありがとう」、「才能は本物」、「しっかり成長を見守っていきたい」、「感動した！」などの声が上がった。