　◇第6回WBC1次ラウンドC組　日本ー韓国（2026年3月7日　東京D）

　ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は2戦目で韓国と対戦する。初戦に続き「1番・DH」で先発に名を連ねたた大谷翔平投手（31＝ドジャース）は、試合直前のグラウンドでメジャーでともに戦う仲間とあいさつを交わした。

　この日の円陣の声出しは村上が務めた。その姿に目を細めた大谷は、試合開始直前のグラウンドでドジャースの同僚・金慧成（キム・ヘソン）と笑顔で言葉を交わし握手。そして、エンゼルス時代に同僚だったジャマイ・ジョーンズとは熱い抱擁を交わし健闘を誓い合った。

　その姿に、スタンドに詰めかけた両国ファンから温かな拍手が送られた。SNS上でも「エモい！」「泣ける…」「日韓戦も雰囲気変わったな笑顔」「お互いリスペクトを感じる」「なんか感動」など反響を呼んだ。

　韓国戦のスタメンは以下の通り

1番・DH　大谷翔平（ドジャース）

2番・右　近藤健介（ソフトバンク）

3番・中　鈴木誠也（カブス）

4番・左　吉田正尚（レッドソックス）

5番・三　岡本和真（ブルージェイズ）

6番・一　村上宗隆（ホワイトソックス）

7番・二　牧秀悟（DeNA）

8番・遊　源田壮亮（西武）

9番・捕　坂本誠志郎（阪神）

先発投手・菊池雄星（エンゼルス）