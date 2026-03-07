◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ー韓国（2026年3月7日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は2戦目で韓国と対戦する。初戦に続き「1番・DH」で先発に名を連ねたた大谷翔平投手（31＝ドジャース）は、試合直前のグラウンドでメジャーでともに戦う仲間とあいさつを交わした。

この日の円陣の声出しは村上が務めた。その姿に目を細めた大谷は、試合開始直前のグラウンドでドジャースの同僚・金慧成（キム・ヘソン）と笑顔で言葉を交わし握手。そして、エンゼルス時代に同僚だったジャマイ・ジョーンズとは熱い抱擁を交わし健闘を誓い合った。

その姿に、スタンドに詰めかけた両国ファンから温かな拍手が送られた。SNS上でも「エモい！」「泣ける…」「日韓戦も雰囲気変わったな笑顔」「お互いリスペクトを感じる」「なんか感動」など反響を呼んだ。

韓国戦のスタメンは以下の通り

1番・DH 大谷翔平（ドジャース）

2番・右 近藤健介（ソフトバンク）

3番・中 鈴木誠也（カブス）

4番・左 吉田正尚（レッドソックス）

5番・三 岡本和真（ブルージェイズ）

6番・一 村上宗隆（ホワイトソックス）

7番・二 牧秀悟（DeNA）

8番・遊 源田壮亮（西武）

9番・捕 坂本誠志郎（阪神）

先発投手・菊池雄星（エンゼルス）