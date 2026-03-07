TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2、メインビジュアル＆メインPV公開＆OP・ED主題歌アーティスト解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」の大森藤ノが原作、気鋭の漫画家・青井聖が漫画を担当している、“剣と魔法”のファンタジーコミック「杖と剣のウィストリア」。魔法至上主義の世界に一振りの剣で挑む少年・ウィルの戦いを描いた本作のTVアニメのシーズン2が4月12日（日）から毎週日曜ごご4時30分にTBS系全国28局ネットにて放送することが決定した。放送終了後のごご5時30分からは各配信サービスにて順次配信開始予定。また、その前週となる4月5日（日）には『杖と剣のウィストリア』特別総集編の放送も決定した。シーズン２放送前に、物語をぜひ振り返ってほしい。

あわせてシーズン2のメインビジュアルとメインPVが公開となった。新年を迎える「境界祭（テルミナリア）」でにぎわう央都リガーデン。大結界の張替えと共に襲来する魔物の群れ。今回公開されたメインビジュアルとメインPVでは魔物の群れに剣で立ち向かうウィルや、魔法を使う魔導士（メイジ）たちの姿が描かれている。

さらに、オープニング主題歌はASH DA HEROによる「BELIEVERS」、エンディング主題歌はシユイの「リーチライト」に決定。コメントも到着した。

＜オープニング主題歌「BELIEVERS」 ASH DA HEROコメント＞

ＴＶアニメ『杖と剣のウィストリア』シーズン２オープニング主題歌を担当します。ASH DA HEROです。

元々原作の大ファンだったので、主題歌を任せていただけたことを大変嬉しく、光栄に思っています。

衝撃の展開が待ち受けるシーズン2。

ウィストリアへの愛とウィルたちへのエールを込めて書き下ろした楽曲「BELIEVERS」。

この歌がアナタにとっても

“一振りの勇気”となりますように。

よろしくお願いします！

ASH DA HERO Vocal. ASH

＜エンディング主題歌「リーチライト」 シユイコメント＞

ＴＶアニメ『杖と剣のウィストリア』シーズン2のエンディング主題歌を歌わせていただきます、シユイと申します。

今回の楽曲「リーチライト」の作詞は水野あつさんに、そして曲は雪乃イトさんにお願いしました。

作品の中で、魔法を使えない彼は、「勇気」という魔法を見出してくれました。

そしてその曲がることない決意は、まっすぐに、一本の剣でした。何もかもを切り裂くための剣でした。

レコーディングでは、弱虫が語りだして、そして決意を叫ぶその４分間の過程で、シユイの歌声がどれだけピンと張り詰めるかに耳を澄ませました。

言葉のもつ意志の強さに恐る恐る触れながら、やはり言葉は魔法のようだと思いました。

私たちは喉という剣で、言葉という大きな魔法を織りあげることができるのだと感じました。

光に手を伸ばす彼らの願いを、何度でも聞いていただけたら嬉しいです。

●作品情報

『杖と剣のウィストリア』Season2

放送日時］4月12日（日）スタート

毎週日曜ごご4:30〜5:00（TBS系全国28局ネット）

※4月5日（日）には『杖と剣のウィストリア』特別総集編を放送

【スタッフ】

原作：大森藤ノ

漫画：青井 聖

総監督：𠮷原達矢

監督：中野英明

シリーズ構成：木村 暢

キャラクターデザイン・総作画監督：小野早香

音楽：林 ゆうき

アニメーション制作：BN Pictures×アクタス

［オープニング主題歌］ASH DA HERO「BELIEVERS」

［エンディング主題歌］シユイ「リーチライト」

【キャスト】

ウィル：天粼滉平

エルファリア：関根明良

コレット：天野聡美

シオン：水中雅章

ユリウス：柿原徹也

リアーナ：Lynn

イグノール：河西健吾

ワークナー：関 智一

エドワルド：遊佐浩二

キャリオット：福山 潤

ゼオ：古川 慎

エルノール：雨宮 天

アロン：大塚芳忠

フィン：田村睦心

©大森藤ノ・青井聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会

