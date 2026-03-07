◆オープン戦 日本ハム ５―３ ロッテ（７日・エスコン）

日本ハムのドラフト１位・大川慈英（じぇい）投手（２２）＝明大＝が１回完全投球で堂々の“エスコンデビュー”を果たした。ロッテとのオープン戦に、５―３の８回から登板。先頭の松川をカットボールで遊ゴロ、友杉をチェンジアップで右飛、山本からはこの日最速の１５１キロ直球で３球三振に仕留め、マウンド上で雄たけびをあげた。「そこはストレートで三振を取りたいっていう気持ちで思いっきり腕を振って投げた。投球スタイルというか、無意識に吠えちゃうんですけど、そこは狙い通り行けたのかなと思います」。こんしんの一球で北海道のファンに「大川慈英」をアピールした。

この日の最速は１５１キロ。明大時代は守護神として相手を圧倒する「刺す直球」が持ち味の右腕は、「入団してから、ストレートで三振が取れていなかったので、今日はそこ（直球）で取れたっていうのはかなり大きいかなと思います。自分の中ではまだ出力はできっていないというか、完全に１番いい状態で出ているっていう感じではないので、時期的にもですけど、こっからあげていける要素はあるんじゃないかなと思います」。向上心の高いドラ１右腕は自身を見つめ直し、さらなる高みを目指す。