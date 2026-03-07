お笑いタレントのだいたひかるが6日、自身のアメブロを更新。血液検査の結果を受けて、医師から告げられた言葉に対する率直な思いをつづった。

だいたは、「血液検査の結果コレステロールが高くて」と報告。その原因を医師に尋ねたところ、「失礼かもしれませんが更年期も関係しているかも!?」との回答があったという。

この指摘に対し、だいたは「更年期って、色んな事に当てはまり過ぎませんか!?」と率直な疑問を呈した。頭痛や肩こり、目まい、腹痛、腰痛、疲れやすさなど、更年期の症状とされる範囲の広さに触れ、「これだけあったら……20代の頃から更年期の症状があったような」と持論を展開した。

現在は特に痛みや辛い症状はないといい、「更年期って何なのか？よく分かっていないのですが……気にしないのが1番かなぁ」と、過度に深刻に捉えず前向きに過ごす意向を示しただいた。一方で、高かった数値については「コレステロールって、どうやったら下がるんだろう」と、具体的な改善策を模索する様子を見せ、ブログを締めくくった。

この投稿にファンからは「更年期、謎ですね！」「更年期が原因と言われてもどうしていいかわからないですよね」「更年期色んな症状あり過ぎですよね」などのコメントが寄せられている。