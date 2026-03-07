プロ野球ファーム・リーグのオイシックス新潟アルビレックスBC。シーズン開幕まで2週間。飛躍を誓う選手たち、そして桑田真澄CBOに意気込みを聞きました。

グラウンド整備していたのは

オイシックスの静岡キャンプ。



グラウンド整備に加え、率先してボールを拾っていたのは…。



オイシックス桑田真澄CBO

今シーズン、オイシックスのCBO・チーフベースボールオフィサーに就任した桑田真澄さんです。





「みんなと同じように汗をかきたい」

球団の基盤強化やチーム編成の強化、監督・コーチ・チームスタッフへの助言や指導、練習環境の整備などにあたるといいます。

オイシックス 桑田真澄CBO

「みんな仲間、平等だと思っていますので。みんなと一緒の方向を向いて、同じように汗をかいて、やっていきたい」



現役時代、巨人で通算173勝を挙げるなど、エースとして活躍。



去年は、2軍監督として巨人をイースタン・リーグ優勝に導きました。



オイシックス 桑田真澄CBO

「試合は勝敗がつきますけど、紙一重の勝敗っていっぱいある。『あの一歩、あの一球、あの油断』が、プロ野球は140試合以上戦うわけですから、そこでのひとつ、カギになるのではないか」



桑田さんが選手に伝えたいこと

厳しいプロの世界。



紙一重の勝負をモノにするため、伝えたいことがありました。



桑田真澄CBO（選手たちに対して）

「きょうは3つ覚えてください。『一歩を大切にする』。スタートとかカバーとか。2つ目は、『一球を大切にする』。3つ目は、『仲間のために行動する』。これ3つ覚えてくれる？」



新加入の田西選手

この日、円陣でかけ声を任されたのが、新加入のキャッチャー・田西誓選手です。



田西誓選手

「おはようございます！きょう、自分すごく気分がいいです」



桑田真澄CBO

「なんかあったの？」



田西誓選手

「“寝起き”がバッチリでした。なので、きょう、いい練習ができると思います！皆さん、明るくいきましょう！」



新潟大学出身の田西選手

新潟大学からトライアウトを経て入団した田西選手。



関甲新学生野球リーグ1部で2度のベストナインを獲得した、左打ちのスラッガーです。

「追いつけていない、もっとやるしかない」

プロの練習試合に臨んで感じたことがあります。



田西誓選手

「まだスピードや変化球に追いつけていない。もっとやるしかない」



周りの選手を見ると…

周りの選手のスイングの速さや密度の濃い練習。



いま、自身のスイングを見直しているといいます。



田西誓選手

「打ちに行くときに（左腕が）脇腹に当たると、当たることを自分は"詰まる"と言っているんですけど、"詰まる"とスイングスピードが落ちてしまう。そこを直すような練習をしてます」



照明やバッティングマシンのない環境で練習してきた大学時代。



その経験が、いまに生きていると話します。



田西 誓選手

「良かった時の成功体験を思い出して、その再現性を高めていくと、いままでやってきていて、できたことの回数を増やしていくのが、上手くなる近道なのかなと。そこは変わらずにやっていきたい」

Q）今シーズンの目標は？



田西 誓選手

「“ホームラン王”にしました。タイトルを取れないと上にはいけないと思っているので。試合に出られる数を増やして、その先にホームラン王を取れたら」



新潟市西区出身の安城投手

そして今シーズン、エースとして期待されるのが、新潟市西区出身の24歳、安城健汰投手です。



昨シーズン、チーム2位の5勝を挙げました。



安城健汰投手

「1,2年目をやってきて、ここが足りなかったとか、もっとできたところを、このオフシーズンで潰せたというか、自分に向き合えたので、ことしは楽しみなシーズンです」



3年目、結果を形にする。



背景には去年までのチームメートの存在がありました。



チームメートが阪神へ

ドラフトで阪神から5位指名を受けた、能登嵩都投手です。



安城健汰投手

「悔しさというか、能登投手が近くで、どんどん進んでいくのを見て、負けていられないと思いつつ、あいつはすごいと思ってしまったところがあったので、そういう意味でも今シーズンは、後悔のないシーズンにしたい」



スライダーやフォークなど、変化球が持ち味の安城投手。



上のステージを目指し、いま取り組んでいることが。



Q）このキャンプで注力していることは



安城健汰投手

「急にストレートのスピードとかは、上がらないと思うんですけど、いま出ている球速が140キロくらいだとしたら、130キロ（投げる）ぐらいのフォームで140キロ投げられるか考えて。バッターが嫌がるようなボールを投げられるように意識しています」



「新潟をアツくする投球を」

Q）ドラフトはどのくらい見据えている？



安城健汰投手

「100％で見据えています。自分が信じないとやっぱりゼロだと思うので、100％だと思っています」



Q）今シーズンの目標は？



安城健汰投手

「新潟を"アツく"する投球です。新潟の野球界を盛り上げるじゃないですけど、あいつ頑張ってるなみたいな感じで、（新潟を）熱くできたら」



桑田CBOに意気込みを聞く

オイシックス 桑田真澄CBO

「僕は甘やかそうなんて一切思っていませんので、成長してもらいたい、上手くなって欲しい。そして人としても成長してもらいたい。もう、これだけなんですね」



Q）今シーズンへの意気込みは？



オイシックス 桑田真澄CBO

「いつも僕、最近この言葉を書くんですけど、挑戦ですね。自分自身も新たな挑戦ですし。選手は特に試合で失敗を恐れず、挑戦していってもらいたいと思います」

『新潟、新次元。』のスローガンのもと、新たなステージへ。



それぞれの挑戦が始まります。





2026年3月2日「夕方ワイド新潟一番」放送より