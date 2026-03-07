TeNYテレビ新潟

プロ野球ファーム・リーグのオイシックス新潟アルビレックスBC。シーズン開幕まで2週間。飛躍を誓う選手たち、そして桑田真澄CBOに意気込みを聞きました。

グラウンド整備していたのは

オイシックスの静岡キャンプ。

グラウンド整備に加え、率先してボールを拾っていたのは…。

オイシックス桑田真澄CBO

今シーズン、オイシックスのCBO・チーフベースボールオフィサーに就任した桑田真澄さんです。

球団の基盤強化やチーム編成の強化、監督・コーチ・チームスタッフへの助言や指導、練習環境の整備などにあたるといいます。

「みんなと同じように汗をかきたい」

オイシックス　桑田真澄CBO
「みんな仲間、平等だと思っていますので。みんなと一緒の方向を向いて、同じように汗をかいて、やっていきたい」

現役時代、巨人で通算173勝を挙げるなど、エースとして活躍。

去年は、2軍監督として巨人をイースタン・リーグ優勝に導きました。

オイシックス　桑田真澄CBO
「試合は勝敗がつきますけど、紙一重の勝敗っていっぱいある。『あの一歩、あの一球、あの油断』が、プロ野球は140試合以上戦うわけですから、そこでのひとつ、カギになるのではないか」

桑田さんが選手に伝えたいこと

厳しいプロの世界。

紙一重の勝負をモノにするため、伝えたいことがありました。

桑田真澄CBO（選手たちに対して）
「きょうは3つ覚えてください。『一歩を大切にする』。スタートとかカバーとか。2つ目は、『一球を大切にする』。3つ目は、『仲間のために行動する』。これ3つ覚えてくれる？」

新加入の田西選手

この日、円陣でかけ声を任されたのが、新加入のキャッチャー・田西誓選手です。

田西誓選手
「おはようございます！きょう、自分すごく気分がいいです」

桑田真澄CBO
　「なんかあったの？」

田西誓選手
「“寝起き”がバッチリでした。なので、きょう、いい練習ができると思います！皆さん、明るくいきましょう！」

新潟大学出身の田西選手

新潟大学からトライアウトを経て入団した田西選手。

関甲新学生野球リーグ1部で2度のベストナインを獲得した、左打ちのスラッガーです。

「追いつけていない、もっとやるしかない」

プロの練習試合に臨んで感じたことがあります。

田西誓選手
「まだスピードや変化球に追いつけていない。もっとやるしかない」

周りの選手を見ると…

周りの選手のスイングの速さや密度の濃い練習。

いま、自身のスイングを見直しているといいます。

田西誓選手
　「打ちに行くときに（左腕が）脇腹に当たると、当たることを自分は"詰まる"と言っているんですけど、"詰まる"とスイングスピードが落ちてしまう。そこを直すような練習をしてます」

照明やバッティングマシンのない環境で練習してきた大学時代。

その経験が、いまに生きていると話します。

田西 誓選手
「良かった時の成功体験を思い出して、その再現性を高めていくと、いままでやってきていて、できたことの回数を増やしていくのが、上手くなる近道なのかなと。そこは変わらずにやっていきたい」

Q）今シーズンの目標は？

田西 誓選手
「“ホームラン王”にしました。タイトルを取れないと上にはいけないと思っているので。試合に出られる数を増やして、その先にホームラン王を取れたら」

新潟市西区出身の安城投手

そして今シーズン、エースとして期待されるのが、新潟市西区出身の24歳、安城健汰投手です。

昨シーズン、チーム2位の5勝を挙げました。

安城健汰投手
「1,2年目をやってきて、ここが足りなかったとか、もっとできたところを、このオフシーズンで潰せたというか、自分に向き合えたので、ことしは楽しみなシーズンです」

3年目、結果を形にする。

背景には去年までのチームメートの存在がありました。

チームメートが阪神へ

ドラフトで阪神から5位指名を受けた、能登嵩都投手です。

安城健汰投手
「悔しさというか、能登投手が近くで、どんどん進んでいくのを見て、負けていられないと思いつつ、あいつはすごいと思ってしまったところがあったので、そういう意味でも今シーズンは、後悔のないシーズンにしたい」

スライダーやフォークなど、変化球が持ち味の安城投手。

上のステージを目指し、いま取り組んでいることが。

Q）このキャンプで注力していることは

安城健汰投手
　「急にストレートのスピードとかは、上がらないと思うんですけど、いま出ている球速が140キロくらいだとしたら、130キロ（投げる）ぐらいのフォームで140キロ投げられるか考えて。バッターが嫌がるようなボールを投げられるように意識しています」

「新潟をアツくする投球を」

Q）ドラフトはどのくらい見据えている？

安城健汰投手
　「100％で見据えています。自分が信じないとやっぱりゼロだと思うので、100％だと思っています」

Q）今シーズンの目標は？

安城健汰投手
　「新潟を"アツく"する投球です。新潟の野球界を盛り上げるじゃないですけど、あいつ頑張ってるなみたいな感じで、（新潟を）熱くできたら」

桑田CBOに意気込みを聞く

オイシックス　桑田真澄CBO
　「僕は甘やかそうなんて一切思っていませんので、成長してもらいたい、上手くなって欲しい。そして人としても成長してもらいたい。もう、これだけなんですね」

Q）今シーズンへの意気込みは？

オイシックス　桑田真澄CBO
　「いつも僕、最近この言葉を書くんですけど、挑戦ですね。自分自身も新たな挑戦ですし。選手は特に試合で失敗を恐れず、挑戦していってもらいたいと思います」

『新潟、新次元。』のスローガンのもと、新たなステージへ。

それぞれの挑戦が始まります。


2026年3月2日「夕方ワイド新潟一番」放送より