【プロ野球オイシックス】桑田真澄CBOと期待の選手に意気込み聞く 桑田CBO「甘やかさない」「成長してもらいたい」《新潟》
プロ野球ファーム・リーグのオイシックス新潟アルビレックスBC。シーズン開幕まで2週間。飛躍を誓う選手たち、そして桑田真澄CBOに意気込みを聞きました。
グラウンド整備していたのは
オイシックスの静岡キャンプ。
グラウンド整備に加え、率先してボールを拾っていたのは…。
オイシックス桑田真澄CBO
今シーズン、オイシックスのCBO・チーフベースボールオフィサーに就任した桑田真澄さんです。
「みんなと同じように汗をかきたい」
オイシックス 桑田真澄CBO
「みんな仲間、平等だと思っていますので。みんなと一緒の方向を向いて、同じように汗をかいて、やっていきたい」
現役時代、巨人で通算173勝を挙げるなど、エースとして活躍。
去年は、2軍監督として巨人をイースタン・リーグ優勝に導きました。
オイシックス 桑田真澄CBO
「試合は勝敗がつきますけど、紙一重の勝敗っていっぱいある。『あの一歩、あの一球、あの油断』が、プロ野球は140試合以上戦うわけですから、そこでのひとつ、カギになるのではないか」
桑田さんが選手に伝えたいこと
厳しいプロの世界。
紙一重の勝負をモノにするため、伝えたいことがありました。
桑田真澄CBO（選手たちに対して）
「きょうは3つ覚えてください。『一歩を大切にする』。スタートとかカバーとか。2つ目は、『一球を大切にする』。3つ目は、『仲間のために行動する』。これ3つ覚えてくれる？」
新加入の田西選手
この日、円陣でかけ声を任されたのが、新加入のキャッチャー・田西誓選手です。
田西誓選手
「おはようございます！きょう、自分すごく気分がいいです」
桑田真澄CBO
「なんかあったの？」
田西誓選手
「“寝起き”がバッチリでした。なので、きょう、いい練習ができると思います！皆さん、明るくいきましょう！」
新潟大学出身の田西選手
新潟大学からトライアウトを経て入団した田西選手。
関甲新学生野球リーグ1部で2度のベストナインを獲得した、左打ちのスラッガーです。
「追いつけていない、もっとやるしかない」
プロの練習試合に臨んで感じたことがあります。
田西誓選手
「まだスピードや変化球に追いつけていない。もっとやるしかない」
周りの選手を見ると…
周りの選手のスイングの速さや密度の濃い練習。
いま、自身のスイングを見直しているといいます。
田西誓選手
「打ちに行くときに（左腕が）脇腹に当たると、当たることを自分は"詰まる"と言っているんですけど、"詰まる"とスイングスピードが落ちてしまう。そこを直すような練習をしてます」
照明やバッティングマシンのない環境で練習してきた大学時代。
その経験が、いまに生きていると話します。
田西 誓選手
「良かった時の成功体験を思い出して、その再現性を高めていくと、いままでやってきていて、できたことの回数を増やしていくのが、上手くなる近道なのかなと。そこは変わらずにやっていきたい」
Q）今シーズンの目標は？
田西 誓選手
「“ホームラン王”にしました。タイトルを取れないと上にはいけないと思っているので。試合に出られる数を増やして、その先にホームラン王を取れたら」
新潟市西区出身の安城投手
そして今シーズン、エースとして期待されるのが、新潟市西区出身の24歳、安城健汰投手です。
昨シーズン、チーム2位の5勝を挙げました。
安城健汰投手
「1,2年目をやってきて、ここが足りなかったとか、もっとできたところを、このオフシーズンで潰せたというか、自分に向き合えたので、ことしは楽しみなシーズンです」
3年目、結果を形にする。
背景には去年までのチームメートの存在がありました。
チームメートが阪神へ
ドラフトで阪神から5位指名を受けた、能登嵩都投手です。
安城健汰投手
「悔しさというか、能登投手が近くで、どんどん進んでいくのを見て、負けていられないと思いつつ、あいつはすごいと思ってしまったところがあったので、そういう意味でも今シーズンは、後悔のないシーズンにしたい」
スライダーやフォークなど、変化球が持ち味の安城投手。
上のステージを目指し、いま取り組んでいることが。
Q）このキャンプで注力していることは
安城健汰投手
「急にストレートのスピードとかは、上がらないと思うんですけど、いま出ている球速が140キロくらいだとしたら、130キロ（投げる）ぐらいのフォームで140キロ投げられるか考えて。バッターが嫌がるようなボールを投げられるように意識しています」
「新潟をアツくする投球を」
Q）ドラフトはどのくらい見据えている？
安城健汰投手
「100％で見据えています。自分が信じないとやっぱりゼロだと思うので、100％だと思っています」
Q）今シーズンの目標は？
安城健汰投手
「新潟を"アツく"する投球です。新潟の野球界を盛り上げるじゃないですけど、あいつ頑張ってるなみたいな感じで、（新潟を）熱くできたら」
桑田CBOに意気込みを聞く
オイシックス 桑田真澄CBO
「僕は甘やかそうなんて一切思っていませんので、成長してもらいたい、上手くなって欲しい。そして人としても成長してもらいたい。もう、これだけなんですね」
Q）今シーズンへの意気込みは？
オイシックス 桑田真澄CBO
「いつも僕、最近この言葉を書くんですけど、挑戦ですね。自分自身も新たな挑戦ですし。選手は特に試合で失敗を恐れず、挑戦していってもらいたいと思います」
『新潟、新次元。』のスローガンのもと、新たなステージへ。
それぞれの挑戦が始まります。
2026年3月2日「夕方ワイド新潟一番」放送より