SWEET STEADYが、3月14日27時から生放送される『オールナイトニッポン0(ZERO)』のパーソナリティを担当する。

今回の放送は、SWEET STEADYのメンバー全員が登場する“エキセントリックでSWEETな2時間”に。本番組はラジオ、radikoにて放送されるほか、ライブ配信アプリ17LIVE（イチナナ）ではスタジオの様子を映像でライブ配信。さらに生放送後には、SWEET STEADYによる17LIVE限定のアフタートークの配信も行われる。

また、募集するコーナーやメールの詳細は『オールナイトニッポン』公式X（旧Twitter）にて発表予定だ。

・SWEET STEADY コメント

オールナイトニッポン0(ZERO)という歴史ある番組に、私たちSWEET STEADYが出演させていただくことが決まり、本当に喜ばしい気持ちです！普段から応援してくださってるすいでぃーのみんなはもちろん、私たちのことを知らない方にも、この番組出演をきっかけに知ってもらえる良い機会になったら嬉しいので、是非たくさんのリスナーの皆さんに聴いてもらえたらと思います！

（文＝リアルサウンド編集部）