Photo: OGMAX

いつもよりちょっと早く花粉シーズンに入った今年。少しでも花粉によるストレスを減らすべく、今からでもゲットできる頼れるギアをまとめました。

汎用度◎な布団クリーナー

Photo: SUMA-KIYO

花粉シーズンに苦労するのが、布団やシーツの洗濯。天気の良い日に干したいものの、外に出すと花粉まみれになってしまいます。

そんなシーンで重宝するのが、アイリスオーヤマの｢布団クリーナー IC-FAC2-B｣。ハンディ掃除機のような見た目ですが、｢吸引｣｢たたき｣｢温風｣の3つの機能を同時にこなす、布団専用のクリーナーになっています。

使い方は掃除機と同じように、布団やシーツの上をゆっくりと動かすだけ。

毎分6000回のたたき機能でダニやその死骸、花粉、チリ、ホコリなどのアレルギー物質を浮かせながら、しっかり吸引してくれます。メーカーによると、98％以上のハウスダストを取り除くことができるとのこと。

Photo: SUMA-KIYO

そんな本製品ですが、使い勝手の面でひとつ留意しておきたいポイントが。それはコードレスではないという点。とはいえコードの長さが4mと十分あるため、届かなくて困ることはあまりないようです。

ソファーやリクライニングチェアなど、寝具と同様に床用の掃除機では掃除しづらい家具のケアにも活用できる布団クリーナー。この季節は特に活躍しそう。

【Amazon.co.jp限定】アイリスオーヤマ 布団クリーナー ブラック ダニ対策 たたきヘッド 約6,000回/分 温風機能 フィルター付 AZ-IC-FAC2-B 9,374円 Amazonで見る PR PR

詳しくはこちら↓

布団クリーナーで花粉を撃退。吸引・たたき・温風で徹底ケア

花粉症対策でも活躍するガジェットポーチ

Photo: OGMAX

USB充電器やケーブルにコンパクトな外付けSSDなど、PCやスマホまわりの小物を持ち歩くための防水ポーチとして人気が高いaso（アソ）の｢タフトポーチ｣。

コレ、ティッシュをかしこく収納する用途にも使えるんです。

使うのは、センターにファスナーが付いたMサイズの ｢タフトポーチ tf-v180｣、2,760円（税込）。センターにファスナーが付いており、ポケットティッシュがジャストフィット。

Photo: OGMAX

上部に付いているループにカラビナを取り付ければ、吊るして使うこともできます。カラビナはナイトアイズの#3サイズのエスビナーがピッタリサイズです。

パンツのベルトループに吊るせば、耐水性の高いaso独自のTOFT-tec素材と止水ファスナーで、汗や雨から水濡れを防ぎつつ、ポケットも圧迫しないといいことだらけ。

ポケットティッシュ入れを探している方、タフトポーチを既に持っているという方、花粉症対策用のポーチとして使ってみるのも、なかなかおすすめですよ。

[ aso ] TOFTPOUCH (タフトポーチ) 耐水ポーチ ガジェット 日本製 約150×110×10[mm] コンパクト 小型 バッグインバッグ (Mサイズ センターファスナー ネイビー) tf-v180-na 2,200円 Amazonで見る PR PR

詳しくはこちら↓

このガジェットポーチ、春先は花粉症対策でも活躍してくれます

360度吸引する空気清浄機

Image: Amazon

屋内の花粉症対策として、肝要な機器が空気清浄機。花粉症の人にとっては、欠かせないアイテムとも言えるでしょう。そんな空気清浄機として、おすすめのものが、ブルーエアの小型空気清浄機｢Blue Mini Max｣。

見た目すごくシンプルな機器なのですが、10,000円ほどで購入することができ、非常に費用対効果の高い製品となっています。

こちらの｢Mini Max｣は、導入しやすいコンパクトさもポイントで、家具の上などにも置きやすいサイズ感の仕上がりに。

Image: Amazon

一方で、小さいながらも、対応畳数は最大12畳までとかなり広範囲。6畳あたりの清浄時間は約17分と、見た目に反したなかなかのパワフルさも兼ね備えています。

パワーの秘密は、本体表面の大部分を覆うフィルター。360度の全方位から空気を吸うので効率的に清浄ができる仕様です。メンテナンスもしやすく、フィルターは24時間使用して6ヶ月持つ長寿命となっています。

気軽に設置できるブルーエアの空気清浄機、この季節は一部屋にひとつ置いておきたいところですね。

ブルーエア 空気清浄機 小型 12畳 Blue Mini Max 花粉対策 静音 寝室 玄関 省エネ 脱臭 カビ ウイルス 卓上 軽量 コンパクト ペット 節電 360度吸引 ハウスダスト 簡単お手入れ スウェーデン 北欧デザイン 9,390円 Amazonで見る PR PR

詳しくはこちら↓

シンプルに｢作りが強い｣。ブルーエア空気清浄機は360度めっちゃ吸う