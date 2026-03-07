ちゃんみな“初期キャリアを支え続けた盟友”INI西洸人とコラボ 10周年イヤースタート日に新曲配信
【モデルプレス＝2026/03/07】ラッパー／シンガーのちゃんみなが、10周年イヤーのスタートを飾る新曲「Let you go feat. HIROTO（INI）」を3月8日0時より配信開始することを発表。ちゃんみなのキャリア初期から、バックダンサーとして共に時間をすごし、ちゃんみなの代表曲のひとつでもある「Angel」のMVでの共演など関係性の深い西洸人（INI）とのコラボレーション楽曲となる。
【写真】ちゃんみなの初期キャリアを支え続けたイケメンアーティスト
2017年の3月8日にアルバム「未成年」をリリースしたちゃんみな。彼女にとって10周年イヤーのスタートとなる日に、自身の初期キャリアを支え続けた盟友・西を迎えた新曲「Let you go feat. HIROTO（INI）」をリリースする。
チーム全員が家族のような関係だったと互いに語るほどの関係性で、同じ時間を過ごしたちゃんみなと西。彼がアーティストの道を進むと決めたことで、互いに思いやりながらも離れなくてはならなかった、その時の経験が背景ににじんだ1曲となっている。
楽曲は静謐でいてアグレッシブなギターサウンドとビートに載せてエモーショナルに展開される。以前はシンガーとダンサーという関係性だった2人が、ともにアーティストとして大きく成長し、マイクを分け合い思いのたけを歌いあげる構成に胸が締め付けられる、名曲に仕上がっている。（modelpress編集部）
