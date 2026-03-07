俳優でミュージシャンのライアン・ゴズリングが、「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」出演時、女優で妻のエヴァ・メンデスの誕生日をサプライズでお祝いした。2011年から交際をスタート。現在は2人の娘に恵まれている2人が、5日に放送された同番組で10年以上ぶりにそろってカメラの前に登場した。



【写真】あぜん女優妻の表情だけでもサプライズ成功 最後は感謝のキスまで

主演の新作「プロジェクト・ヘイル・メアリー」のプロモーションで同トーク番組に出演していたライアンは、インタビューの後半で当日がエヴァの52歳の誕生日であることを明かし、その日、観客席にいた教師たちに「エヴァは先生たちが大好きなんだ」と伝えて、「もし呼んで来たら『ハッピーバースデー』の歌を一緒に歌ってくれる？」と尋ねた。



そして、舞台裏にいたエヴァが映し出され、スタジオへと誘導される中、本人は「何も知らなかった」ため「明日、僕はハドソン川に浮いているかも」とライアンは冗談を飛ばしながら、スタジオに入ってきた妻をキスで迎えた。



エヴァが会場にいる教師たちに感謝の気持ちを伝えていると、教師が観客席にいたノース・バーゲン高校のマーチングバンドが登場。「ハッピーバースデートゥーユー」を演奏し始め、全員でその歌を合唱した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）